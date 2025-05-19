В Кишиневе открылась выставка азербайджанских ковров

В Кишиневе открылась выставка азербайджанских ковров

В Национальном историческом музее Кишинева состоялась церемония открытия выставки азербайджанских ковров.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители госструктур Молдовы, депутаты, иностранные дипломаты, активисты диаспоры и жители столицы.

Посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев подчеркнул, что азербайджанский ковер — одно из величайших сокровищ мировой культуры. По его словам, ковроткачество в Азербайджане — древнейшее художественное ремесло, признанное ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества. Посол отметил, что благодаря государственной поддержке, особенно усилиям президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, ковроткачество стало приоритетом культурной политики. Создаются и обновляются ковровые центры, возрождаются традиционные школы, действует Национальный музей ковра.

Министр культуры Молдовы Сергиу Продан назвал выставку не просто художественным мероприятием, а свидетельством искреннего и перспективного культурного диалога между Молдовой и Азербайджаном. Он отметил, что ковры — это не просто декоративные изделия, а отражение традиций, памяти и национальной идентичности, передаваемых из поколения в поколение.

Председатель правления "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов подчеркнул значение культурного обмена и отметил, что искусство объединяет людей. Он рассказал о Международном фестивале ковров, прошедшем в мае в Баку, и о разнообразии ковроткаческих школ, представленных на выставке. Также он отметил, что в сотрудничестве с местными и зарубежными художниками создаются современные ковры, сохраняющие традиционные мотивы.

С речами также выступили директор Национального исторического музея Еуджен Сава и депутат парламента Молдовы Витали Якот.

В завершение от имени Азербайджана музею были подарены два национальных ковра. Мероприятие завершилось исполнением азербайджанской национальной музыки.