В кинотеатре CineMastercard состоялась автограф-сессия фильма "Apatiya"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Gənclik Mall состоялась презентация драматического фильма "Apatiya" актера-режиссера Хикмета Рагимова.

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Gənclik Mall состоялась презентация драматического фильма "Apatiya" актера-режиссера Хикмета Рагимова.

Как сообщает Report, гости, которые пришли на автограф-сессию, посмотрели фильм вместе с творческой командой.

После просмотра фильма режиссер и его команда поблагодарили зрителей. Хикмет Рагимов рассказал смысл драмы "Apatiya" и что именно они хотели донести до зрителя.

Среди гостей на автограф-сессии были писатели, тележурналисты, редакторы сайтов, деятели культуры и представители других сфер.

Отметим, что фильм "Apatiya" демонстрируется во всей сети кинотеатров CineMastercard.