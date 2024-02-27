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В кинотеатре CineMastercard состоялась автограф-сессия фильма "Apatiya"

В кинотеатре CineMastercard состоялась автограф-сессия фильма "Apatiya" В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Gənclik Mall состоялась презентация драматического фильма "Apatiya" актера-режиссера Хикмета Рагимова.
Kультурная политика
27 февраля 2024 г. 17:11
В кинотеатре CineMastercard состоялась автограф-сессия фильма Apatiya

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в ТЦ Gənclik Mall состоялась презентация драматического фильма "Apatiya" актера-режиссера Хикмета Рагимова.

Как сообщает Report, гости, которые пришли на автограф-сессию, посмотрели фильм вместе с творческой командой.

После просмотра фильма режиссер и его команда поблагодарили зрителей. Хикмет Рагимов рассказал смысл драмы "Apatiya" и что именно они хотели донести до зрителя.

Среди гостей на автограф-сессии были писатели, тележурналисты, редакторы сайтов, деятели культуры и представители других сфер.

Отметим, что фильм "Apatiya" демонстрируется во всей сети кинотеатров CineMastercard.

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Версия на английском языке ФотоAutograph session of film Apatiya takes place at cinema hall CineMastercard
Версия на азербайджанском языке Фото“CineMastercard” kinoteatrında “Apatiya” filminin imza günü keçirilib

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