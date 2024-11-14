В кинотеатре CineMastercard прошла презентация фильма "Тагиев: Нефть"

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялась презентация фильма о Гаджи Зейналабдине Тагиеве - "Тагиев: Нефть", снятого Баку медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кин

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялась презентация фильма о Гаджи Зейналабдине Тагиеве - "Тагиев: Нефть", снятого Баку медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

Как сообщает Report, во время мероприятия была представлена первая серия четырехсерийного фильма "Тагиев", посвященного различным жизненным этапам нефтепромышленника, миллионера, мецената, крупного благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева. В фильме также затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионах Азербайджана в конце XIX - начале XX века.

Фильм снят к 100-летию со дня смерти Гаджи Зейналабдина Тагиева, внесшего значительный вклад в развитие общества и пропаганду национальных ценностей, вписавшего свое имя в летопись страны.

Съемки киноленты по своим масштабам вошли в историю азербайджанской кинематографии. В массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен было изготовлено более 300 декораций, для полного отражения эпохи созданы мастерская по пошиву специальных костюмов, многочисленные образцы одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и специальные реквизиты.

Генеральный продюсер картины - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор - Владимир Артемьев, художник - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, композитор - Этибар Асадли.

Образы исторических персонажей в фильме сыграла большая труппа профессиональных актеров, включая народных артистов Парвиза Мамедрзаева (Тагиев) и Гурбана Исмаилова, заслуженных артистов Расима Джафара, Эльшана Рустамова и Натаван Гаджиеву.