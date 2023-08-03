В кинотеатрах будет организован бесплатный показ классики азербайджанского кино

С 3 по 10 августа зрители смогут бесплатно посмотреть классические азербайджанские фильмы в CinemaPlus.
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Он уточнил, что показ проводится по случаю 125-летия азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" проводится
"Так, различные фильмы, снятые киностудией за последние 100 лет, будут представлены в сети кинотеатров CinemaPlus в течение ближайшей недели. Жители Баку, Сумгайыта, Нахчывана и Гянджи могут бесплатно посмотреть классические азербайджанские фильмы в кинотеатрах", - подчеркнул З.Дарабзаде.