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В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна почтили память выдающегося поэта

В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна почтили память выдающегося поэта В Киевской публичной библиотеке имени Самеда Вургуна состоялась встреча коллектива с общественным деятелем Алексеем Шевчуком, приуроченная ко дню памяти выдающегося азербайджанского поэта.
Kультурная политика
27 мая 2023 г. 14:15
В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна почтили память выдающегося поэта

В Киевской публичной библиотеке имени Самеда Вургуна состоялась встреча коллектива с общественным деятелем Алексеем Шевчуком, приуроченная ко дню памяти выдающегося азербайджанского поэта.

Как передает Report, участники встречи поделились информацией про роль Вургуна в развитии украинско-азербайджанских отношений и развития литературных связей между двумя народами.

В ней также приняли участие куратор украинско-азербайджанских проектов Марына Гончарук, директор Центра азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева Киевского национального лингвистического университета Интигам Шихизаде, постоянные читатели библиотеки и жители района.

В своем выступлении Шевчук заявил о том, что в библиотеке собраны не только большие фонды литературы про Азербайджан, но и разные предметы азербайджанского искусства, которые "делают эту локацию очень интересной и для гостей города, ведь это единственная в Украине такого рода библиотека".

Он отметил, что для Украины очень важно развивать в том числе и культурные отношения с такими дружественными странами, как Азербайджан, который поддерживает территориальную целостность Украины, также предоставляет гуманитарную помощь.

В свою очередь, заведующая библиотекой рассказала о запланированных мероприятиях библиотеки и проектах, к которым сейчас готовится коллектив, а также об истории предметов азербайджанского искусства, которые представлены в библиотеке.

Отметим, что библиотека с 1978 года носит имя выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна и является важным центром развития украинско-азербайджанского диалога и популяризации азербайджанской литературы в Украине.

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