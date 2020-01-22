В Киеве состоялся творческий вечер писателя-азербайджанца

В киевской Городской библиотеке имени Самеда Вургуна прошел творческий вечер украинского писателя азербайджанского происхождения Григория Гусейнова, сообщает Report.

В ходе мероприятия была презентована новая книга писателя "Ветер с Востока", в которой представлены две сюжетные линии, основанные на исторических событиях, связанных с личностями тюркского происхождения - история чувашского национального героя Сеспеля Мишши, а также история пребывания на территории Украины семьи последнего хивинского хана. Также в книге представлены воспоминания писателя про отца Г.Гусейнова, первую поездку в его родной город Гяджу, отношения между простыми украинцами и азербайджанцами в трудное послевоенное время и многое другое.

"Идея написания книги, в которой будут собраны все материалы про пребывание семьи хивинских ханов в Украине, была ещё с 1980-х. И вот пришёл момент, когда все те истории, которые рассказывал Абдурасул Мадияров (племянник последнего хивинского хана Сеида-Абдуллы – ред.), все материалы и фотографии, которые мне передала семья потомков хивинских ханов, опубликованы в одной книге. Интересно то, что в книге есть три истории, связанные с личностями тюркского мира — Сеспель Мишши, династия хивинских ханов и моя личная история, связанная с моим отцом, который из города Гянджа", — сообщил во время презентации книги Г.Гусейнов.

По словам организатора мероприятия, куратора украинско-тюркских проектов Марины Гончарук, данная книга важна тем, что в который раз подтверждает очень тесные и доброжелательные отношения между украинским и тюркскими народами.

"Мы сейчас ведём также переговоры о том, чтобы книга была издана на узбекском языке. Думаю, это будет очень важный шаг в украинско-узбекском сотрудничестве в сфере культуры и истории. Примечательно, что главная роль в этом писателя тюркского происхождения", — подчеркнула она.

Отметим, что в мероприятии также принял участие посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко, рассказавший про украино-узбекские отношения, древний город Хиву, особенности узбекской культуры.

На творческом вечере были исполнены произведения известного азербайджанского композитора Кара Караева. Среди гостей мероприятия были поэты, писатели, преподаватели столичных университетов, журналисты, студенты. Мероприятие закончилось автограф-сессией и чаепитием.