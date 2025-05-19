В Киеве прошло мероприятие в честь 85-летия выдающегося поэта, переводчика украинской литературы Аббаса Абдуллы

В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 85-летию выдающегося поэта, переводчика украинской литературы Аббаса Абдуллы

В Киеве в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел состоялся литературно-художественный вечер, приуроченный к 85-летию со дня рождения азербайджанского поэта, переводчика украинской литературы, дипломата Аббаса Абдуллы (1940-2019).

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступили посольство Азербайджана в Украине, Украинско-Тюркский Центр.

Аббас Абдулла являлся самым выдающимся азербайджанским переводчиком и исследователем украинской литературы, на высокохудожественном уровне владел украинским языком, переводил украинскую литературу с оригинала, знал украинскую культуру, историю, менталитет, традиции.

На вечере было зачитано письмо от министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины к организаторам и участникам мероприятия, в котором отмечен огромный вклад Аббаса Абдуллы в развитие украинско-азербайджанских связей, а также ценность его переводческого наследия, важность чтить память о нем.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил важность развития культурного диалога между Украиной и Азербайджаном, изучения литературного наследия выдающихся личностей, которые посвятили себя культурной дипломатии между нашими странами.

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк поблагодарил Азербайджан за последовательную поддержку территориальной целостности и всестороннюю помощь для Украины. Он отметил, что Азербайджан является братской для Украины страной и подобные мероприятия в Киеве являются проявлением уважения к азербайджанской культуре, языку, традициям.

В рамках мероприятия выступили украинские коллективы, которые исполнили азербайджанские танцы и песни. Киевская школа украинского танца "Барвинок" исполнила азербайджанский танец с гавалами и "Аг чичек", а вокальный ансамбль народной песни "Веселад" песню "Сен гельмез олдун" и песню Сами Юсуфа по мотивам газели Насими.

Также на бандуре прозвучал гимн Азербайджана и азербайджанские мелодии, которые исполнила Марина Вишневская.

Прозвучали стихи Аббаса Абдуллы в исполнении активистки Полины Пятницы, которая изучает азербайджанский язык на факультативе Украинско-Тюркского Центра.

Куратор мероприятия Марына Гончарук рассказала, что за высокохудожественные переводы украинской литературы на азербайджанский язык Аббас стал лауреатом Литературной премии им. М.Т.Рыльского в 1984 году (самая высокая государственная награда Украины, которую вручают переводчикам).

"Он всецело полюбил украинский народ, его культуру, и, хотя дальнейшая жизнь Аббаса Абдуллы развивалась стремительно, он стал не только одним из величайших поэтов, переводчиков, литературоведов Азербайджана, но и влиятельным общественным, политическим деятелем, дипломатом. Однако любовью его жизни все же стала Украина, и ее литературу, культуру на высокохудожественном уровне представил азербайджанскому народу Аббас", - рассказала Гончарук.

По ее словам, перу Абдуллы принадлежат более 200 работ и несколько монографий об азербайджано-украинских литературных связях за период 100 лет (1840-1940), исследования об азербайджанской "Шевченкиане" и о деятельности украинского общества "Просвита" в Баку в начале прошлого века. Он является автором нескольких сборников авторских стихов, в частности "Отчий порог" (1970), "Черно-белый мир" (1980), "Лицом к рассвету" (1984), "Караван, идущий в вечность" (1987), в которые входили циклы "Украинские узоры"- стихи, посвященные украинской тематике.

Как переводчик и составитель он приложил значительные творческие усилия к созданию двух антологий украинской поэзии - "Знамя и солнце" (1978), "Мосты", а также сборника стихов Т.Шевченко "Думы мои, думы мои", сборника украинской прозы "Золотая пшеница" (все - 1979). В переводе Аббаса Абдуллы вышли "Наталка Полтавка" Ивана Котляревского, сборник "Русалка" Леси Украинки, "Жажда" Максыма Рыльского, "Протуберанцы сердца" и "Стихи и поэмы" Ивана Драча.

"На украинский язык отдельные произведения Аббаса перевели Мыкола Мирошныченко, Павло Мовчан, Дмытро Павлычко, Петро Перебыйнис и другие", - рассказала Марына Гончарук.

Также гости мероприятия ознакомились с фотовыставкой, в рамках которой были представлены фотографии ярких страниц жизни Аббаса Абдуллы, связанные с Украиной.

На мероприятии присутствовали представители МИД Украины, посольств других стран, друг Аббаса Абдуллы - украинский переводчик, поэт, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Борщевский, преподаватели и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального лингвистического университета, Государственного университета "Киевский авиационный институт" и др.