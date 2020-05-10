В Киеве объявили победителей конкурса про азербайджанский мультикультурализм

В Киеве обьявили победителей всеукраинского конкурса видеоработ на тему «Что для меня значит «азербайджанский мультикультурализм?», что было приурочено к 97-ю со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Конкурс был организован Бакинским международным центром мультикультурализма. Куратор конкурса—член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

Первое место заняла Юлия Гаврилко (Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова), второе—София Назарова (Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченка), третье разделили Давид Гогия (Киевский национальный университет культуры и искусств) и Эмиль Мусаев (Киевский университет культуры). Также Соломия Костенко заняла четвёртое место (Тернопольский национальный экономический университет), пятое — Роман Попов (Киевский университет культуры), шестое — Владислав Захарчук (Тернопольский национальный экономический университет), седьмое — Мария Сиваш (Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко), восьмое — Юлия Ярмолюк (Тернопольский национальный экономический университет), девятое — Марианна Волкова (Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского), десятое — Виталий Найда (Харьковский национальный университет внутренних дел). Финалисты конкурса получат грамоты и подарки.

«Мультикультурализм является неотъемлемой частью наследия Гейдара Алиева. Приверженность Азербайджана политике мультикультурализма и толерантности остаётся неизменной. Страна является признанным маяком мультикультурализма в мире, полном конфликтов идентичности, ненависти и нетерпимости. История, опыт нового времени показывают, что наилучшим противоядием в свете опасных вызовов и рисков остается вера в незыблемость идеалов, которые предполагают открытость, готовность поделиться своим опытом с остальным миром. Азербайджан доказал, что культурный плюрализм как явление представляет важный и незаменимый алгоритм, с помощью которого народы добиваются успешности в содружестве друг с другом. В этом и содержится один из залогов успеха Азербайджана, который настроен на жизнь без конфликтов в неспокойном мире. Сообщество столь здравый подход не только оценивает, но и поддерживает, потому что ключом к стабильности всегда были и останутся взаимопонимание, открытость и диалог, то, что ценил и поддерживал своей энергией, мудростью патриарх национальной политики Азербайджана Гейдар Алиев»,—отметил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.

Куратор конкурса, член БМЦМ Марина Гончарук рассказала, что студенты были очень активными и креативными в подходе к выполнению творческого задания. Также университеты активно присоединились к информированию студентов про конкурс про азербайджанский мультикультурализм. «Я была очень рада тому что в разных уголках Украины молодёжь много знает про Азербайджан и проявляет желание углублять свои знания про концепцию азербайджанского мультикультурализма. Это показывает, что наши страны не только сейчас имеют очень дружественные отношения, но и в будущем они будут только развиваться»,—рассказала Марина Гончарук.

Один из финалистов конкурса, Давид Гогия поблагодарил Бакинский международный центр мультикультурализма за то что БМЦМ тесно работает с украинской молодёжью и создаёт возможности для изучения концепции азербайджанского мультикультурализма, посещения международных школ мультикультурализма в Азербайджане. «Я, как украинский грузин, рад что живу в толерантной среде, где все с интересом изучают концепцию азербайджанского мультикультурализма, говорят про межкультурный и межрелигиозный диалог. Я изучаю международные отношения и считаю что такая информация очень важная. Я благодарен что в рамках конкурса имел возможность рассказать о том что для меня значит азербайджанский мультикультурализм»,—отметил Давид Гогия.