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В Казани открылся XVII международный фестиваль мусульманского кино

В Казани открылся XVII международный фестиваль мусульманского кино В Казани прошла церемония открытия XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино
Kультурная политика
6 сентября 2021 г. 14:10
В Казани открылся XVII международный фестиваль мусульманского кино

В Казани прошла церемония открытия XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Как передает Report со ссылкой на "Татар-информ", в открытии приняли участие представители киноиндустрии России и зарубежных стран.

В их число вошли члены отборочной и конкурсной комиссии, представители Союза кинематографистов Республики Татарстан, режиссеры, в числе которых Ильдар Ягафаров (Татарстан), Мехдад Торфех (Иран), Рахул Айджаз (Пакистан), Даниеэла Гулиева (Азербайджан) и другие. К ним присоединились известные актеры Али Бурак Джейлан, Александр Носик, Татьяна Абрамова, Евгения Розанова и многие другие.

За время кинофорума будет представлено около 100 фильмов.

В конкурсную программу вошло 50 картин — по 10 в каждую из пяти номинаций: полнометражное игровое, полнометражное документальное кино, короткометражное игровое, короткометражное, а также "Национальный конкурс", в которой демонстрируются фильмы татарстанских режиссеров.

Фестиваль завершит работу 10 сентября.

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