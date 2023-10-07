В казахстанском Туркестане организованы "Дни города Шуша"

В городе Туркестан в Казахстане организованы "Дни города Шуша".

В городе Туркестан в Казахстане организованы "Дни города Шуша".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано 3-6 октября Международным фондом тюркской культуры и наследия совместно с Управлением государственного заповедника города Шуша, Министерством культуры и информации Казахстана.

В мероприятии приняли участие представители спецпредставительства президента Азербайджана в Шушинском районе, руководитель Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, депутаты Милли Меджлиса Фатма Йылдырым и Низами Джафаров, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов и другие.