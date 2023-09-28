В Катаре пройдут дни азербайджанской культуры

В Катаре до конца года будут организованы дни культуры Азербайджана.

В Катаре до конца года будут организованы дни культуры Азербайджана.

Как передает Report, решение было принято по итогам встречи министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с катарским коллегой Абулрахманом бен Хамадом аль-Тани в Дохе.

Принято решение согласовать в ближайшее время дату и программу мероприятия.

В ходе встречи министр культуры Катара отметил, что совершал визит в Азербайджан и высоко оценил азербайджанскую культуру, кухню и гостеприимство. Министр подчеркнул важность проведения взаимных дней культуры Азербайджана и Катара.

Аль-Тани подчеркнул важность развития культурных связей между странами. По его словам, страны обладают потенциалом развития сотрудничества в сферах культуры и информации.

Керимли в свою очередь поблагодарил катарского министра за теплый прием. Дружеские отношения между лидерами Азербайджана и Катара также способствуют развитию культурных связей между народами, сказал он.

Керимли пригласил катарского коллегу посетить VI Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в Баку в 2024 году, а также запланированную на ноябрь международную книжную выставку.

Отметим, что возглавляемая министром культуры Адилем Керимли делегация приняла участие в 12-й конференции министров культуры исламского мира в Дохе.