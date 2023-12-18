О нас

В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников

В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников.
Kультурная политика
18 декабря 2023 г. 10:52
В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников

В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Саадет Юсифова, выступая на первом форуме "Культурное наследие" в Баку.

По ее словам, в результате проведенных анализов было установлено, что на этих территориях находятся многочисленные объекты культурного наследия исторического, археологического и архитектурного значения, не прошедшие государственную регистрацию.

"В период оккупации они подверглись целенаправленному разрушению, вандализму, 47 памятников были стерты с лица земли. В 2020-2022 годах Государственной службой по охране, восстановлению и развитию культурного наследия был проведен осмотр 433 памятников истории и культуры. Кроме того, был проведен мониторинг 182 исторических, архитектурных, археологических памятников, расположенных на этих территориях, и не имеющих государственной регистрации", - сказала Юсифова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 705 historical and cultural monuments registered in Karabakh, East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 705 tarix və mədəniyyət abidəsi qeydiyyata alınıb

Самое важное

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi