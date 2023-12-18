В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников

В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников.

В Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Саадет Юсифова, выступая на первом форуме "Культурное наследие" в Баку.

По ее словам, в результате проведенных анализов было установлено, что на этих территориях находятся многочисленные объекты культурного наследия исторического, археологического и архитектурного значения, не прошедшие государственную регистрацию.

"В период оккупации они подверглись целенаправленному разрушению, вандализму, 47 памятников были стерты с лица земли. В 2020-2022 годах Государственной службой по охране, восстановлению и развитию культурного наследия был проведен осмотр 433 памятников истории и культуры. Кроме того, был проведен мониторинг 182 исторических, архитектурных, археологических памятников, расположенных на этих территориях, и не имеющих государственной регистрации", - сказала Юсифова.