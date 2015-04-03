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    ​В канун "Баку-2015" Бакинская музыкальная академия внесла новшество

    На здании академии установят специальное оборудование, которое будет непрерывно воспроизводить образцы классической и национальной музыки

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В канун I Европейских игр "Баку 2015" Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибека внесла новшество в направлении пропаганды азербайджанской музыки.

    Об этом Report сообщили в министерстве образования.

    Цель новшества заключается в знакомстве гостей с мугамами и азербайджанским классическим музыкальным наследием, занимающим достойное место в музыкальной сокровищнице мира, а также привлечении внимания к архитектуре здания музыкальной академии.

    По словам проректора Бакинской музыкальной академии Егяны Ахундовой, в предстоящие месяцы с помощью установленного на здании специального оборудования будут непрерывно звучать образцы классической и национальной музыки, чтобы улучшить настроение жителей столицы и многочисленных гостей, которые посетят Баку в связи с I Европейскими играми.  

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