​В канун "Баку-2015" Бакинская музыкальная академия внесла новшество

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В канун I Европейских игр "Баку 2015" Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибека внесла новшество в направлении пропаганды азербайджанской музыки.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Цель новшества заключается в знакомстве гостей с мугамами и азербайджанским классическим музыкальным наследием, занимающим достойное место в музыкальной сокровищнице мира, а также привлечении внимания к архитектуре здания музыкальной академии.

По словам проректора Бакинской музыкальной академии Егяны Ахундовой, в предстоящие месяцы с помощью установленного на здании специального оборудования будут непрерывно звучать образцы классической и национальной музыки, чтобы улучшить настроение жителей столицы и многочисленных гостей, которые посетят Баку в связи с I Европейскими играми.