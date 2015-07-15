Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ 14 июля в Каннах состоялось открытие Дней азербайджанской культуры, организованных Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены ее семьи.

На повестке дня города Канны, который в летний сезон привлекает туристов со всех уголков мира, вновь находится Азербайджан. В рамках Дней азербайджанской культуры, организованных здесь Фондом Гейдара Алиева, Канны принимают у себя торжество нашей богатой культуры. В эти дни Канны, известные во всем мире своими культурными мероприятиями, украшены баннерами и постерами, посвященными Азербайджану. В рамках мероприятий, которые продлятся до 31 июля, предусмотрены различные программы, посвященные презентации древней культуры, национальной, классической и джазовой музыки Азербайджана, его искусства, в котором переплетаются традиции и современность.

В мероприятии также принимают участие известные общественно-политические деятели Франции, влиятельные лица этой страны. Участникам церемонии были преподнесены связанные с нашей страной издания Фонда Гейдара Алиева.

Ведущий мероприятия подробно проинформировал участников церемонии о нашей стране. Было отмечено, что Азербайджан – это современная страна, отличающаяся богатой культурой и древней историей. Ведущий мероприятия рассказал об азербайджано-французских связях, вкладе Фонда Гейдара Алиева во главе с первой леди нашей страны Мехрибан Алиевой в развитие этих отношений, традиционно проводимых в Каннах Днях азербайджанской культуры. Было подчеркнуто, что богатая культура и искусство Азербайджана воспринимаются во Франции с большим интересом. На церемонии также подробно сообщалось о мероприятиях, которые будут проведены в рамках Дней азербайджанской культуры. Отмечено, что первые Европейские игры "Баку-2015" были организованы в нашей стране на самом высоком уровне. Затем на церемонии выступила президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Мехрибан Алиева.

Мехрибан Алиева, отметив, что вечер, посвященный Азербайджану, проводится в знаменательный день – День национального праздника Франции - 14 июля, поздравила весь французский народ с праздником. "Французско-азербайджанские отношения построены на основе дружбы, взаимных интересов, уважения, и в последние годы они стремительно развиваются во многих сферах", - сказала Мехрибан Алиева, отметив значение в этом контексте межрегиональных отношений, подчеркнула, что за последние несколько лет между 12 городами Азербайджана и Франции подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве, что такие связи позволяют лучше узнать наши страны и народы, открывают новые возможности для развития связей в экономической и гуманитарной сферах.

Сообщив о том, что в ноябре этого года в Гяндже состоится первое заседание Форума французско-азербайджанского межрегионального сотрудничества, Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что встречи, организованные в таком формате, придадут более мощный импульс дружбе между нашими странами. Президент Фонда Гейдара Алиева также высоко оценила деятельность Ассоциации друзей Азербайджана, доводящей до французской общественности правду об Азербайджане. Отметив, что в минувшем месяце в Азербайджане с большим успехом прошли первые Европейские игры, председатель Организационного комитета первых Европейских игр подчеркнула, что в прошлом году именно в Каннах состоялась первая презентация Игр в зарубежных странах. Председатель Организационного комитета первых Европейских игр с чувством большой гордости отметила, что сборная Азербайджана, завоевав в общем зачете 56 медалей, в том числе 21 золотую, заняла второе место, подчеркнула, что дружественная Франция, представленная на этих Играх 254 спортсменами, заняла 5-е место с 43 медалями, поздравила французских спортсменов с этой победой.

Мехрибан Алиева также констатировала, что в 2017 году в Азербайджане состоятся четвертые Игры исламской солидарности. И это станет очередным вкладом нашей страны в межкультурный диалог. Первая леди Азербайджана выразила уверенность в том, что фейерверк, который в рамках фестиваля "Искусство пиротехники" украсит этим вечером небо Канн, станет еще одним подтверждением дружбы между Францией и Азербайджаном.

Затем выступил мэр Канн Давид Лиснар. Мэр рассказал о развитии азербайджано-французских связей, отметил успешное сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере культуры. Мэр выразил Азербайджану признательность за налаженное с Францией сотрудничество. Коснувшись устойчивого развития в области спорта и культуры, как и во всех сферах жизни нашей страны, Давид Лиснар констатировал, что этот фактор вносит вклад в дальнейшее укрепление азербайджано-французских связей. Отметив успешное проведение первых Европейских игр "Баку-2015" и создание в короткий срок в Азербайджане современной спортивной инфраструктуры, мэр Канн подчеркнул, что возглавляемый им город намерен в дальнейшем воспользоваться опытом нашей страны. "Азербайджан является важной частью человеческой цивилизации", - сказал Давид Лиснар, сообщив, что намерен в ближайшем будущем посетить нашу страну с официальной делегацией, представляющей сферы культуры, туризма и спорта.

Фонд Гейдара Алиева реализует в различных странах проекты с целью доведения до мира древней и богатой истории, культуры Азербайджана. Фонд, который провел во Франции и ее регионах ряд мероприятий, уже 3 года организует в Каннах, являющихся организатором лучших фестивалей мира, принимающих сотни тысяч туристов, Дни азербайджанской культуры. Проведение этих Дней представляет исключительное значение с точки зрения пропаганды культуры Азербайджана, подарившего мировому культурному наследию незаменимых личностей и гениальные произведения. Наша страна всегда справедливо гордилась своим богатым культурным наследием и ценностями.

Затем в Каннах стартовал традиционный фестиваль "Искусство пиротехники". Азербайджан первым выступил на фестивале, поэтому прозвучали государственные гимны Франции и Азербайджана.

Таким образом, "Бакинская группа фейерверков" открыла традиционный фестиваль "Искусство пиротехники". Наша страна присоединилась к этому фестивалю с 2013 года, однако в качестве участника представлена именно в этом году. Поэтому нынешние фейерверки отличаются еще и тем, что носят характер конкурса.

Шоу сопровождалось бессмертными произведениями выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Тофика Кулиева, Муслима Магомаева, Алекпера Тагиева и исполнением выдающегося мастера мугама Алима Гасымова, что придало мероприятию еще больший интерес и разнообразие. 25-минутное шоу фейерверков отличалось оформлением и восхитительным музыкальным сопровождением. В это время участники мероприятия и местные жители, туристы стали свидетелями вдоль бульвара Круазет грандиозного шоу, сопровождавшегося азербайджанской музыкой.

Словом, на шоу пиротехники музыка в идеальной гармонии со световыми эффектами предложила единую креативную концепцию. В состоявшемся в Каннах нынешнем традиционном фестивале "Искусство пиротехники", наряду с Азербайджаном, принимали участие Польша, Франция, Англия и Аргентина. Это шоу считается одним из самых запоминающихся событий летнего сезона в Каннах. При определении победителя учитываются оригинальность темы, постановка шоу, качество музыки, ее слияние со световыми эффектами и другие критерии.

Впервые этот фестиваль был проведен в Каннах в 1967 году. В 1998 году это шоу стало одним из самых знаменательных и крупных мероприятий в области пиротехники. Шоу фейерверков, продолжающееся несколько дней, завершается заключительным фейерверком в честь победителя фестиваля. Представленное нашей страной нынешнее шоу, отличаясь оригинальностью, превратилось для жителей Канн и приехавших сюда из различных стран мира туристов в настоящий праздник фейерверков, оставило в их памяти добрый неизгладимый след.