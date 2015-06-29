В Каннах пройдут Дни культуры Азербайджана

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Во французском городе Канны пройдут Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Управления туризмом города Канны, в рамках Дней культуры 15 июля состоится вечер азербайджанской музыки.

На концерте ожидается выступление всемирно известного исполнителя мугама Алима Гасымова и других азербайджанских исполнителей.

Кроме того, в этот же день будет организована экспозиция под названием "Ковры Азербайджана в искусстве". На мероприятии ожидается участие первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Отметим, что мероприятия будут организованы при поддержке посольства Азербайджана во Франции и мэра города Канны Давида Лиснара.