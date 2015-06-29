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    В Каннах пройдут Дни культуры Азербайджана

    Состоится вечер азербайджанской музыки и экспозиция ковров

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Во французском городе Канны пройдут Дни культуры Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Управления туризмом города Канны, в рамках Дней культуры 15 июля состоится вечер азербайджанской музыки.

    На концерте ожидается выступление всемирно известного исполнителя мугама Алима Гасымова и других азербайджанских исполнителей.

    Кроме того, в этот же день будет организована экспозиция под названием "Ковры Азербайджана в искусстве". На мероприятии ожидается участие первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

    Отметим, что мероприятия будут организованы при поддержке посольства Азербайджана во Франции и мэра города Канны Давида Лиснара.

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