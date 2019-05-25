В Каннах награду за лучший сценарий получил фильм "Портрет девушки в огне"

Жюри на Каннском кинофестивале присудило награду за лучший сценарий картине "Портрет девушки в огне" француженки Селин Скьямма, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Report.

Международный каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Приз за лучший сценарий достался фильму Селин Скьямма "Портрет девушки в огне". Награду объявил актер Гаэль Гарсиа Берналь.

Режиссер Василис Кикатос получил "Золотую пальмовую ветвь" в секции короткометражного кино за фильм "Пространство между нами и небом". "Золотую камеру" за лучший дебютный фильм вручили режиссеру Цезарю Диасу за фильм "Наши матери".

Специального упоминания жюри удостоился режиссер Элия Сулейман за фильм "Должно быть, это рай".