В Калифорнии состоялся большой концерт из произведений Фикрета Амирова и Ниязи

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В городе Сакраменто штата Калифорния (США) состоялся большой концерт известной Молодежной симфонии Сакраменто, на котором были исполнены произведения гениального азербайджанского композитора Фикрета Амирова, а также выдающегося дирижера и композитора Маэстро Ниязи.

Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что на концерте, состоявшемся в историческом театре Сакраменто - Крэст, приняли участие представители политической, экономической, научной, образовательной и культурной общественности столицы Калифорнии, а также представители СМИ.

Молодежная симфония Сакраменто под руководством всемирно известного дирижера Майкла Ньюмана считается самым известным симфоническим оркестром США.

Под дирижерством азербайджанского музыканта Мустафы Мехмандарова и в исполнении молодой певицы Марзии Гусейновой прозвучали самые известные произведения Фикрета Амирова и Ниязи. В концертной программе также был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и творчестве Ф. Амирова.

Концертная программа торжественно завершилась "Азербайджанским Каприччио" Ф. Амирова. Концерт был встречен зрителями бурными аплодисментами.

После концерта гостям были представлены подготовленные Обществом азербайджанской культуры Северной Калифорнии вкуснейшие образцы богатой азербайджанской кухни.