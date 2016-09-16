В Калифорнии покажут "Лейли и Меджнун"

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Калифорнии состоится премьера "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Report, представления продлятся с 30 сентября по 2 октября.

В постановке принимает участие танцевальная группа Марка Мориса, которая представит американскому зрителю историю любви Лейли и Меджнуна под музыкальное сопровождение, представляющее собой синтез азербайджанских национальных и западных музыкальных инструментов, в исполнении ансамбля "Шелковый путь" при участии народного артиста Азербайджана, известного ханенде Алима Гасымова и его дочери, заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.

В октябре "Лейли и Меджнун" также покажут в Вашингтоне и Мичигане, в январе - в Нью-Хемпшире.