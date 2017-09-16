В Израиле состоялся вечер, посвящённый 75-летию Муслима Магомаева

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Доме культуры израильского города Афула состоялся вечер, посвящённый 75-летию Муслима Магомаева. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "АзИз", на мероприятии собрались гости – почитатели таланта великого азербайджанского певца, представители самых разных общин со всех концов Израиля.

Вечер был организован Азербайджанским культурным центром ассоциации "АзИз" совместно с муниципалитетом израильского города Афула и администрацией персонального интернет-сайта Муслима Магомаева.

Открывая вечер, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о жизненном пути и необыкновенном творческом и человеческом обаянии великого певца. Заместитель мэра города Кирият - Бялик Нахум Рачевски оставил запись в книге отзывов: "Я очень рад присутствовать на концерте, посвящённом самому любимому и знаменитому артисту – Муслиму Магомаеву".

Первый вице-мэр города Афулы Михаил Баркан поблагодарил за приглашение и сказал, что Муслим Магомаев был и остаётся его кумиром, и он рад присутствию на юбилейном вечере, начальник Управления абсорбции Афулы Светлана Черкасова сказала, что получила удовольствие, как от "живого" концерта великого Магомаева. На концерте так же присутствовали начальник отдела социального обеспечения муниципалитета Афулы Эли Баниас, главы отделения "АзИз" Кирьят Бялика Севин Ханукаев и города Нетании Томер Алиев. Томер Алиев, которого уже называют "голосом "АзИз"", исполнил несколько песен из репертуара Магомаева. Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о жизненном пути, и необыкновенном творческом и человеческом обаянии великого певца.

Генеральный директор международной ассоциации Израиль - Азербайджан "АзИз" Лев Спивак заметил: "...вечера памяти всеми любимого Муслима Магомаева "АзИз" организует практически ежегодно, но самые яркие и запоминающиеся были организованны людьми, непосредственно соприкасавшимися с Маэстро. Это первый главный редактор русской редакции АзТВ Нина Яровая, профессиональный оперный режиссер Рахель Каминкер, знаменитый конферансье Ален Катрих, много лет работавший с Муслимом. Сегодняшний вечер продолжит эту добрую традицию..."

На протяжении вечера наряду с авторскими песнями, звучала музыка из кинофильмов и пронзительные инструментальные мелодии, вошедшие в диск "Импровизации".

Была отмечена и великолепная актёрская работа Муслима Магомаева – исполнение роли Низами в одноимённом фильме Э. Кулиева. Прозвучали воспоминания коллег артиста, которые отмечали его особые человеческие качества – высочайший профессионализм и природную скромность, беззаветное служение искусству и подлинную интеллигентность, щедрость и искренность.