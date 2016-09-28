В Израиле будут ежемесячно проводиться "Бакинские вечера"

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В израильском городе Нешер состоялось тематическое мероприятие "Бакинские вечера".

Как сообщили Report в Международной организации Азербайджан-Израиль (АзИз), на мероприятии приняли участие выходцы из Азербайджана.

В рамках мероприятия состоялся концерт актёра, автора-исполнителя Геннадия Юсима, а также рассказ историй известного телеведущего и журналиста Давида Кона.

В конце было принято решение о проведении в городе ежемесячных тематических вечеров под символическим названием "Бакинские вечера", организованных при поддержке начальника управления Министерства Абсорбции в городе Нешер Эмина Чайковского.