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    В Израиле будут ежемесячно проводиться "Бакинские вечера"

    Мероприятия будут проводится при поддержке начальника управления Министерства Абсорбции в городе Нешер

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В израильском городе Нешер состоялось тематическое мероприятие "Бакинские вечера".

    Как сообщили Report в Международной организации Азербайджан-Израиль (АзИз), на мероприятии приняли участие выходцы из Азербайджана.

    В рамках мероприятия состоялся концерт актёра, автора-исполнителя Геннадия Юсима, а также рассказ историй известного телеведущего и журналиста Давида Кона.

    В конце было принято решение о проведении в городе ежемесячных тематических вечеров под символическим названием "Бакинские вечера", организованных при поддержке начальника управления Министерства Абсорбции в городе Нешер Эмина Чайковского.

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