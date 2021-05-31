В Италии завершился третий Азербайджанский кинофестиваль

В Италии, в знаменитом Доме кино Casa del Cinema в парке Вилла Боргезе в Риме, завершился начавшийся 27 мая третий Азербайджанский кинофестиваль.

В Италии, в знаменитом Доме кино Casa del Cinema в парке Вилла Боргезе в Риме, завершился начавшийся 27 мая третий Азербайджанский кинофестиваль.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Италии.

Мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в Италии, Министерством культуры Азербайджана, мэрией Рима, Домом кино Casa del Cinema, Zetema, Villa Borghese Park, RAI Cinema, 01 Distribution Rai Cinema SpA, медиа-партнерами выступили итальянское информационное агентство Askanews, информационное агентство Agenzia Nova, аналитический портал InsideOver, информационный портал Azerbaijannews. Третий Азербайджанский кинофестиваль в Италии был приурочен ко Дню Республики - 103-й годовщине создания Азербайджанской Демократической Республики.

На открытии трехдневного фестиваля состоялся показ документально-художественного фильма "Последнее заседание". Фильм повествует о последних днях Азербайджанской Демократической Республики, о том, в каких сложных условиях национальное правительство приняло окончательное решение. Во второй день фестиваля состоялся показ документального фильма "Вечная командировка". Фильм повествует о судьбе делегации АДР, отправленной на Парижскую мирную конференцию в январе 1919 года под руководством председателя парламента Алимардан бека Топчубашова. Оба фильма сняты Бакинским медиа-центром, главным продюсером фильмов является Арзу Алиева. Также был показан художественный фильм "Али и Нино", руководителем проекта и исполнительным продюсером которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, в третий день были продемонстрированы художественные фильмы "Красный сад", "Вниз по течению" и "Тахмина".

Фестиваль, организованный в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, действовавшими в Италии в связи с COVID-19, вызвал большой интерес у итальянской публики,

итальянская пресса уделила большое внимание этому событию.

Информационные агентства "Il Messaggero", "Askanews", "Il Sole 24 Ore", "Il Tempo", "Affari Italiani", "Libero Quotidiano", "Notizi Tiscali", "Notize Yahoo", "InsideOver", "Кmetro0", "Agenzia Nova", "Nova News", "Rete Sole", "Il Giornale d'Italia", "Quotidiano", "Today", "Giornale Domatico", "Positano News", "Timgate", "Finance Yahoo", "The World News", "Vistosulweb", "Sports Yahoo", "MSN", "Style Yahoo", "Italy24news" и другие, освещающие культурную жизнь Рима порталы "Casa del Cinema", "Turismo Roma", "Culture Roma, а также блоги, в которых публикуются новости из мира кино, всесторонне осветили фестиваль. В целом, опубликовано более 40 статей, постов и видеорепортажей, связанных с фестивалем.