В Италии представили фильм "Али и Нино"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Генуе представили фильм "Али и Нино", экранизированный по мотивам одноименного бестселлера Курбана Саида.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке посольства Азербайджана в Италии и почетного консульства в Генуе.

Здесь присутствовали представители аккредитованных в Генуе дипломатических корпусов и почетных консульств, люди искусства и представители общественности.

Открывшая мероприятие почетный консул Азербайджана в Генуе Маргарита Коста коснулась сюжетной линии и значения фильма, жизни и творчества Курбана Саида.

Наряду с демонстрацией картины, участникам мероприятия были розданы агитационные материалы о нашей стране и представлены образцы азербайджанских вин.