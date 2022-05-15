В Испании предложили принять "Евровидение-2023" вместо Украины

Испания готова принять международный конкурс "Евровидение" в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина.

Испания готова принять международный конкурс "Евровидение" в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделала в воскресенье директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.

"RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации (конкурса в будущем году), и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему... "Евровидению", - отметила Эисагирре, чьи слова приводит телерадиокомпания.

Напомним, что на 66-м песенном конкурсе в Турине победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании.