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В Испании предложили принять "Евровидение-2023" вместо Украины

В Испании предложили принять "Евровидение-2023" вместо Украины Испания готова принять международный конкурс "Евровидение" в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина.
Kультурная политика
15 мая 2022 г. 10:51
В Испании предложили принять Евровидение-2023 вместо Украины

Испания готова принять международный конкурс "Евровидение" в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделала в воскресенье директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.

"RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации (конкурса в будущем году), и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему... "Евровидению", - отметила Эисагирре, чьи слова приводит телерадиокомпания.

Напомним, что на 66-м песенном конкурсе в Турине победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Ukraynanın əvəzinə “Avroviziya-2023”ə ev sahibliyi etməyi təklif edib

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