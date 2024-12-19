В Исламабаде состоялся семинар на тему "Шуша - культурная столица исламского мира на 2024 год"

Посольство Азербайджана в Исламабаде совместно с Мусульманским институтом Пакистана организовало семинар на тему "Шуша - культурная столица исламского мира на 2024 год: свидетельство богатого наследия мусульманского мира".

Посольство Азербайджана в Исламабаде совместно с Мусульманским институтом Пакистана организовало семинар на тему "Шуша - культурная столица исламского мира на 2024 год: свидетельство богатого наследия мусульманского мира".

Об этом Report сообщили в Мусульманском институте.

Мероприятие прошло в Национальной библиотеке Пакистана в Исламабаде. В числе докладчиков выступили посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, директор Мусульманского института Пакистана Сахибзаде Султан Ахмад Али, посол Узбекистана в Пакистане Алишер Тухтаев и другие дипломаты.

Они напомнили, что Всемирная Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) объявила Шушу культурной столицей исламского мира на 2024 год. Этот престижный титул подчеркивает глубокое культурное значение Шуши, ее значимый вклад в богатое культурное наследие мусульманского мира.

Участники мероприятия акцентировали внимание на важности сохранения исламского наследия и содействия культурному обмену между мусульманскими странами.

Было также отмечено, что Шуша обладает значительным потенциалом как источник вдохновения для будущих поколений и фактор содействия миру, стабильности и сотрудничеству в регионе. Это особенно важно на фоне угроз, с которыми сталкивается исламское культурное наследие в мире.

