В Информационный центр туризма "Курорт" поступило свыше 28 тыс. обращений

11:29

В Информационный центр туризма "Курорт" Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) до сих пор поступило 28 166 обращений.

Как сообщает Report, об этом сообщила директор центра Эмилия Сафаралиева.

По ее словам, согласно отчету за январь-май текущего года путевками обеспечены 13 269 членов КПА:

"Если путевка связана с лечением, то воспользоваться ею могут также члены семей членов КПА, то есть супруги и дети. При этом, если путевка в курортно-санаторный комплекс выдается на отдых, то члены семьи должны оплатить 15% ее стоимости".

Отметим, что Информационный центр туризма "Курорт" КПА создан в ноябре 2024 года.