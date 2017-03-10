"Илахыр чершенбе" в Баку отметят концертом и праздничным фейерверком

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Баку торжественно отметят "Илахыр чершенбе" - последний вторник перед праздником Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, 14 марта около 09:30 от станции метро "Ичеришехер" к храму огнепоклонников "Атешгях" в поселке Сураханы направится процессия на верблюдах и фаэтонах с участием новрузовских персонажей - Деде Горгуда, Бахар гызы, Косы, Кечаля и музыкантов.

Праздничный караван начнет свое движение от здания Исполнительной власти города Баку по улице Истиглалият, затем шествие спустится к кругу Бешмертебе возле Дворца Гейдара Алиева, пройдет перед станцией метро "Сахиль", Домом правительства, Верховным судом, выйдет на проспект Гейдара Алиева, откуда направится в сторону станции метро "Кёроглы", и, двигаясь по аэропортовскому шоссе, отправится к комплексу "Атешгях" в Сураханах.

Взяв огонь в "Атешгях", праздничный караван вернется обратно по аэропортовскому шоссе, пройдет проспект Гейдара Алиева и улицу 28 Мая и зажжет праздничный костер в Центральном городском парке позади Дворца Гейдара Алиева. С благословения Деде Горгуда в связи с праздником Новруз в 19.00 пройдет концерт и праздничный фейерверк.