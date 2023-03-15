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В Ичеришехере пройдут дни ”Байрам Галасы"

В Ичеришехере пройдут дни ”Байрам Галасы" С целью интересного и плодотворного проведения досуга местных жителей и гостей столицы в праздничные дни будут проводиться дни “Байрам галасы”, отражающие исторические традиции и культуру Азербайджана.
Kультурная политика
15 марта 2023 г. 19:18
В Ичеришехере пройдут дни ”Байрам Галасы

В Баку с целью организации интересного досуга местных жителей и туристов в дни праздника Новруз пройдут мероприятия "Байрам Галасы", отражающие исторические традиции и культуру Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятия начнутся 19 марта в 13:00 с концертной программы на площади Гоша гала. Дни "Байрам Галасы" продлятся до 26 марта с 12:00 до 22:00.

В эти дни будут продемонстрированы работы по инсталляции, живописи, нано-искусству, керамике, состоятся мастер-классы и ярмарки. На мероприятиях также будут представлены образцы национальной кухни и сценки из жемчужин нашего национального кино.

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Версия на азербайджанском языке İçərişəhərdə “Bayram qalası” günləri keçiriləcək

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