В Ичеришехере пройдут дни ”Байрам Галасы"

С целью интересного и плодотворного проведения досуга местных жителей и гостей столицы в праздничные дни будут проводиться дни “Байрам галасы”, отражающие исторические традиции и культуру Азербайджана.

В Баку с целью организации интересного досуга местных жителей и туристов в дни праздника Новруз пройдут мероприятия "Байрам Галасы", отражающие исторические традиции и культуру Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятия начнутся 19 марта в 13:00 с концертной программы на площади Гоша гала. Дни "Байрам Галасы" продлятся до 26 марта с 12:00 до 22:00.

В эти дни будут продемонстрированы работы по инсталляции, живописи, нано-искусству, керамике, состоятся мастер-классы и ярмарки. На мероприятиях также будут представлены образцы национальной кухни и сценки из жемчужин нашего национального кино.