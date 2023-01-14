В Хызы восстанавливают кровлю дома-музея Джафара Джаббарлы

В Хызынском районе восстанавливают кровлю дома-музея Джафара Джаббарлы, часть которой была повреждена в результате сильного ветра.
Как передает
Представители регионального управления по поручению Министерства культуры Азербайджана провели осмотр здания и оценили нанесенный ущерб.
Электроснабжение музея было возобновлено 14 января, начаты работы по восстановлению кровли здания.
Отметим, что дом-музей выдающегося поэта, драматурга, сценариста Джафара Джаббарлы (1899-1934) в Хызы был открыт на общественных началах в 1956 году по инициативе жены писателя Соны Джаббарлы. Спустя 13 лет дом-музей был взят на государственный учет.
В 1999 году в музее были проведены работы по реконструкции, а в 2019 году - ремонтно-реставрационные работы. В музее демонстрируются более 500 экспонатов, включая предметы быта семьи Дж. Джаббарлы, его книги, фотографии со спектаклей, поставленных по произведениям драматурга, архивные документы и др.