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В Хызы восстанавливают кровлю дома-музея Джафара Джаббарлы

В Хызы восстанавливают кровлю дома-музея Джафара Джаббарлы В Хызынском районе восстанавливают кровлю дома-музея Джафара Джаббарлы, часть которой была повреждена в результате сильного ветра.
Kультурная политика
14 января 2023 г. 20:37
В Хызы восстанавливают кровлю дома-музея Джафара Джаббарлы

В Хызынском районе восстанавливают кровлю дома-музея Джафара Джаббарлы, часть которой была повреждена в результате сильного ветра.

Как передает Report, сильный ветер 13 января снес часть кровельного покрытия здания, который находится на балансе Сумгайытского регионального управления культуры. Кроме того, были повреждены ЛЭП, обеспечивающие электроснабжение здания.

Представители регионального управления по поручению Министерства культуры Азербайджана провели осмотр здания и оценили нанесенный ущерб.

Электроснабжение музея было возобновлено 14 января, начаты работы по восстановлению кровли здания.

Отметим, что дом-музей выдающегося поэта, драматурга, сценариста Джафара Джаббарлы (1899-1934) в Хызы был открыт на общественных началах в 1956 году по инициативе жены писателя Соны Джаббарлы. Спустя 13 лет дом-музей был взят на государственный учет.

В 1999 году в музее были проведены работы по реконструкции, а в 2019 году - ремонтно-реставрационные работы. В музее демонстрируются более 500 экспонатов, включая предметы быта семьи Дж. Джаббарлы, его книги, фотографии со спектаклей, поставленных по произведениям драматурга, архивные документы и др.

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Версия на азербайджанском языке Cəfər Cabbarlının Xızıdakı ev-muzeyinin dam örtüyü bərpa olunur

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