В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры

В следующем году в Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры.

В следующем году в Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Фарид Джафаров на проходящем в Баку азербайджано-хорватском бизнес-форуме.

По его словам, Дни азербайджанской культуры пройдут в рамках очередного заседания Межправительственной комиссии между двумя странами, которое состоится в Хорватии в 2025 году.

"Связи между Хорватией и Азербайджаном не ограничиваются только экономической сферой. Мы также хотим развивать культурно-гуманитарные связи для сближения народов двух стран. Считаю, что этот бизнес-форум будет иметь историческое значение с точки зрения реализации новых проектов и программ между частными секторами двух стран", - добавил Джафаров.