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В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры

В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры В следующем году в Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры.
Kультурная политика
12 марта 2024 г. 16:39
В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры

В следующем году в Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Фарид Джафаров на проходящем в Баку азербайджано-хорватском бизнес-форуме.

По его словам, Дни азербайджанской культуры пройдут в рамках очередного заседания Межправительственной комиссии между двумя странами, которое состоится в Хорватии в 2025 году.

"Связи между Хорватией и Азербайджаном не ограничиваются только экономической сферой. Мы также хотим развивать культурно-гуманитарные связи для сближения народов двух стран. Считаю, что этот бизнес-форум будет иметь историческое значение с точки зрения реализации новых проектов и программ между частными секторами двух стран", - добавил Джафаров.

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Версия на английском языке Azerbaijani culture days to be held in Croatia
Версия на азербайджанском языке Xorvatiyada Azərbaycan mədəniyyət günləri keçiriləcək

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