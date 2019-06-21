Комитет ЮНЕСКО обсудит вопрос включения исторического центра Шеки в список Всемирного наследия

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит 36 заявок на включение в Список Всемирного наследия в ходе своей 43-й сессии, которая пройдет с 30 июня по 10 июля в столице Азербайджана Баку. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, заседание пройдет под председательством министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева.

Кроме того, в ходе предстоящей сессии Комитет проведет анализ состояния сохранности 166 объектов, включенных в Список Всемирного наследия, и 54 объектов в Списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Рассмотрение новых объектов начнется 5 июля. В Список Всемирного наследия предлагается включить ряд природных и культурных объектов, в том числе исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом.

Комитет Всемирного наследия собирается один раз в год и состоит из представителей 21 страны-участницы Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, избранных Генеральной Ассамблеей. Комитет отвечает за осуществление Конвенции о Всемирном наследии.

Список Всемирного наследия в настоящий момент насчитывает 1092 объекта в 167 странах мира.