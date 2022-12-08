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Министр: Армяне намеренно уничтожали культурные памятники Азербайджана

Министр: Армяне намеренно уничтожали культурные памятники Азербайджана Оккупация азербайджанских территорий Арменией оказала разрушительное воздействие на наше культурное наследие.
Kультурная политика
8 декабря 2022 г. 09:47
Министр: Армяне намеренно уничтожали культурные памятники Азербайджана

Оккупация азербайджанских территорий Арменией оказала разрушительное воздействие на наше культурное наследие.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

По его словам, в ходе мониторинга, проведенного на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, было выявлено, что памятники культурного наследия преднамеренно уничтожались: "Свидетелями этого также стали представители международных организаций, побывавшие на освобожденных территориях".

Министр отметил, что после освобождения своих территорий, Азербайджан неоднократно приглашал ЮНЕСКО отправить туда миссию, однако этот визит так и не состоялся: "Это было негативно принято в Азербайджане. И это большой урон репутации ЮНЕСКО. Я еще раз хочу призвать ЮНЕСКО к выполнению своих обязательств".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın mədəniyyət naziri UNESCO-ya çağırış edib

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