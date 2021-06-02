В Харькове установят памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви

В Харькове будет воздвигнут памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

В Харькове будет воздвигнут памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, между посольством Азербайджана в Украине и Харьковским городским советом заключен Меморандум о взаимопонимании. Меморандум был подписан послом Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой и секретарем Харьковского городского совета, исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым. Автором монумента является народный художник Украины, азербайджанский скульптор Кятиб Мамедов.

"Есть деятели, чьи имена золотыми буквами вписаны в мировую историю. К ним относится великий мыслитель Низами Гянджеви. Открытие памятника станет знаковым событием не только для города, но и для всей Украины", - отметил Игорь Терехов.

По его словам, открытие памятника состоится до 1 сентября.

"Возведение в Харькове памятника великому поэту и мыслителю Низами Гянджеви является ярким примером надежного партнерства между Азербайджаном и Украиной. Хочу выразить признательность Харьковскому горсовету за поддержку. Памятник Низами Гянджеви в Харькове - историческое событие", - подчеркнула Э.Ахундова.