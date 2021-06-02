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В Харькове установят памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви 

В Харькове установят памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви  В Харькове будет воздвигнут памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.
Kультурная политика
2 июня 2021 г. 12:51
В Харькове установят памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви 
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В Харькове будет воздвигнут памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, между посольством Азербайджана в Украине и Харьковским городским советом заключен Меморандум о взаимопонимании. Меморандум был подписан послом Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой и секретарем Харьковского городского совета, исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым. Автором монумента является народный художник Украины, азербайджанский скульптор Кятиб Мамедов.

"Есть деятели, чьи имена золотыми буквами вписаны в мировую историю. К ним относится великий мыслитель Низами Гянджеви. Открытие памятника станет знаковым событием не только для города, но и для всей Украины", - отметил Игорь Терехов.

По его словам, открытие памятника состоится до 1 сентября.

"Возведение в Харькове памятника великому поэту и мыслителю Низами Гянджеви является ярким примером надежного партнерства между Азербайджаном и Украиной. Хочу выразить признательность Харьковскому горсовету за поддержку. Памятник Низами Гянджеви в Харькове - историческое событие", - подчеркнула Э.Ахундова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarkovda Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin abidəsi ucaldılacaq

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