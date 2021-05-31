В Харькове и на Днепре состоялись концерты, посвященные Азербайджану

В украинских городах Харьков и Днепр состоялись концерты, посвященные 103-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

В украинских городах, Харькове и Днепре состоялись концерты, посвященные 103-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие прошло при совместной организации посольства Азербайджана в Украине, Почетного консульства в Харькове и Днепропетровской областной организации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины.

В концертной программе "Диалог дружбы: Украина-Азербайджан" в исполнении Государственного камерного оркестра "Киевская камерата" под руководством народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адыгезалова были представлены произведения азербайджанских, украинских и европейских композиторов.