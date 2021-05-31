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В Харькове и на Днепре состоялись концерты, посвященные Азербайджану

В Харькове и на Днепре состоялись концерты, посвященные Азербайджану В украинских городах Харьков и Днепр состоялись концерты, посвященные 103-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.
Kультурная политика
31 мая 2021 г. 15:16
В Харькове и на Днепре состоялись концерты, посвященные Азербайджану
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В украинских городах, Харькове и Днепре состоялись концерты, посвященные 103-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие прошло при совместной организации посольства Азербайджана в Украине, Почетного консульства в Харькове и Днепропетровской областной организации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины.

В концертной программе "Диалог дружбы: Украина-Азербайджан" в исполнении Государственного камерного оркестра "Киевская камерата" под руководством народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адыгезалова были представлены произведения азербайджанских, украинских и европейских композиторов.

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Версия на английском языке ФотоConcerts dedicated to Azerbaijan held in Kharkiv and Dnipro
Версия на азербайджанском языке ФотоXarkov və Dneprdə Azərbaycana həsr olunan konsertlər keçirilib

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