В Харькове состоялся концерт по случаю праздника Новруз

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Почетное Консульство Азербайджана в Харькове провело для харьковчан торжество в честь национального праздника азербайджанцев – Новруза. Как сообщили Report в почетном консульстве, празднование состоялось 17 марта в Харьковском национальном театре оперы и балета. Гостей угощали национальными азербайджанскими сладостями, в фойе театра были вывешены рисунки детей, которые приняли участие в конкурсе "Весна глазами детей".

Концерт начался с фильма, где зрителям поведали о корнях Новруза, а также о том, что означает этот праздник и как его отмечают на своей родине азербайджанцы.

Почетный Консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов поприветствовал всех присутствующих и пожелал всем здоровья, достатка, мира и благополучия. По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивал, что Новруз – это неотъемлемая часть самосознания и культуры азербайджанцев. Благодаря усилиям первой леди Азербайджана, президента фонда им. Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, этот любимый праздник нашего народа был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, — сообщил Афган Салманов.

На праздновании Новруза присутствовали первые лица Харьковской области, в частности председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, председатель Сумской облгосадминистра ции Николай Клочко, директор Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистра ции Виктор Коваленко.

Сергей Чернов от депутатов областного совета поздравил азербайджанскую диаспору с праздником Новруз, история которого насчитывает три тысячи лет: "С приходом весны и тепла, с обновлением и пробуждением природы мы строим планы и мечтаем о лучшем будущем для наших детей. Хорошо, когда люди объединяются в радости и вдвойне ценно, когда они поддерживают друг друга в горе. Украинский и азербайджанский народы всегда дружны и готовы проявить участие. Хочу, чтобы мы все с вами жили в мирной стране и радовались счастливым улыбкам наших детей", - заявил С. Чернов.

Председатель областного совета поблагодарил Афгана Салманова за активную и плодотворную деятельность, отметив, что за 5 месяцев работы в Харькове Консул смог реализовать много интересных проектов.