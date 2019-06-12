​В Хакасии стартовали Дни азербайджанской культуры

В столице Хакасии - Абакане - состоялось открытие Дней азербайджанской культуры, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В течение полугода мероприятия пройдут в Аскизском и Бейском районах, а завершение проекта состоится также в Абакане.

Азербайджанская диаспора во главе с Ильгаром Абдуллаевым в Хакасской национальной библиотеке представила выставку азербайджанской национальной одежды, книг и грампластинок с записями Муслима Магомаева, продемонстрировала отрывки из документальных и художественных фильмов об Азербайджане, её природе, национальных героях.

В кратком изложении была передана история становления республики, её дипломатических отношений с СССР и Россией, рассказано о её природных богатствах, героизме трудолюбивого народа в годы Великой Отечественной войны, современных достижениях.

В заключение праздника гостям были предложены национальные сладости.