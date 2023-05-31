В Хачмазе снесли незаконное сооружение в охранной зоне исторического памятника

В селе Кохне Хачмаз Хачмазского района снесен забор, незаконно построенный в охранной зоне памятника архитектуры местного значения под инвентарным номером 4300.

В селе Кохне Хачмаз Хачмазского района снесен забор, незаконно построенный в охранной зоне памятника архитектуры местного значения под инвентарным номером 4300.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Отмечено, что Государственной службой осуществляются меры в связи с незаконными строительными работами, проводимыми в охранной зоне памятника.

Принимаются меры по усилению охраны памятника.

Отметим, что лица, нарушающие азербайджанское законодательство об охране памятников, несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность.