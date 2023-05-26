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В Хачмазе предотвращены незаконные строительные работы на территории исторического памятника

В Хачмазе предотвращены незаконные строительные работы на территории исторического памятника В охраняемой зоне памятника архитектуры местного значения с инвентарным номером 4300, расположенного в селе Старый Хачмаз Хачмазского района, было выявлено проведение незаконных строительных работ.
Kультурная политика
26 мая 2023 г. 13:35
В Хачмазе предотвращены незаконные строительные работы на территории исторического памятника

В охраняемой зоне памятника архитектуры местного значения с инвентарным номером 4300, расположенного в селе Старый Хачмаз Хачмазского района, выявлено проведение незаконных строительных работ.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Сотрудники Шабранского регионального управления Государственной службы провели осмотр территории и потребовали немедленного прекращения строительных работ, проводимых в охраняемой зоне памятника.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 10 Закона Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры" запрещается изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос и проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и иных работ, которые могут представлять для них опасность.

По данному факту принимаются соответствующие законодательству меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda tarixi abidənin hasarlanmasının qarşısı alınıb

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