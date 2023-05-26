В Хачмазе предотвращены незаконные строительные работы на территории исторического памятника

В охраняемой зоне памятника архитектуры местного значения с инвентарным номером 4300, расположенного в селе Старый Хачмаз Хачмазского района, выявлено проведение незаконных строительных работ.
Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.
Сотрудники Шабранского регионального управления Государственной службы провели осмотр территории и потребовали немедленного прекращения строительных работ, проводимых в охраняемой зоне памятника.
Было отмечено, что в соответствии со статьей 10 Закона Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры" запрещается изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос и проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и иных работ, которые могут представлять для них опасность.
По данному факту принимаются соответствующие законодательству меры.