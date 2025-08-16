О нас

В Гёйгёле проходит церемония открытия IV Национального фестиваля "Яйлаг"

В Гёйгёле проходит церемония открытия IV Национального фестиваля "Яйлаг" В Гёйгёльском районе проходит церемония открытия IV Национального фестиваля "Яйлаг".
Kультурная политика
16 августа 2025 г. 18:32
В Гёйгёле проходит церемония открытия IV Национального фестиваля Яйлаг

В Гёйгёльском районе проходит церемония открытия IV Национального фестиваля "Яйлаг".

Как сообщает корреспондент Report, в церемонии принимают участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган и посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, а также другие официальные лица, культурные и общественные деятели страны, представители СМИ и другие гости.

На концерте открытия нынешнего фестиваля выступят известные артисты из Азербайджана, а также Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Версия на азербайджанском языке

