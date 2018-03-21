В Гяндже торжественно отметили Праздник Новруз - ФОТО

Баку. 21 март. REPORT.AZ/ В Гяндже торжественно отметили Праздник Новруз.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие глава ИВ Гянджи Эльмар Велиев, представители города, общественности. Мероприятие началось с входа в край Низами и до ворот Гала.

В ходе мероприятия состоялось выступление танцевально-песенного коллектива «Гейгель», шествие с участием персонажей праздника, флешмоб под названием «Новруз-2018» и др.

Жителей и гостей города поздравил глава ИВ Гянджи Эльмар Велиев, пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия.

В завершении состоялся концерт с участием известных в стране исполнителей.