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    В Гяндже торжественно отметили Праздник Новруз - ФОТО

    Баку. 21 март. REPORT.AZ/ В Гяндже торжественно отметили Праздник Новруз.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие глава ИВ Гянджи Эльмар Велиев, представители города, общественности. Мероприятие началось с входа в край Низами и до ворот Гала.

    В ходе мероприятия состоялось выступление танцевально-песенного коллектива «Гейгель», шествие с участием персонажей праздника, флешмоб под названием «Новруз-2018» и др.

    Жителей и гостей города поздравил глава ИВ Гянджи Эльмар Велиев, пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия.

    В завершении состоялся концерт с участием известных в стране исполнителей.

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