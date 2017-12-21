В Гяндже проходит церемония закрытия международного проекта "Гянджа - культурная столица Содружества независимых государств - 2017"

Гянджа. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже проходит торжественная церемония закрытия международного проекта "Гянджа - культурная столица Содружества независимых государств - 2017".

Как передает западное бюро Report, выступивший глава Исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев рассказал о проделанной работе и важной роли города в области культуры.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что проделанная Гянджой работа в год избрания города культурной столицей СНГ, заслуживает похвалы и выразил уверенность в достижении городом успехов и в будущем.

Затем наградили ряд представителей стран СНГ в области культуры.

Э.Велиев вручил Поладу Бюльбюльоглу и Анатолию Геннадьевичу Иксанову ковер с изображением великого поэта Низами Гянджеви.

Мероприятие продолжается выступлением эстрадных исполнителей из стран СНГ.