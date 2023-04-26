О нас

В Гяндже попытались незаконно отремонтировать исторический памятник XIX века

В Гяндже попытались незаконно отремонтировать исторический памятник XIX века Предотвращено проведение незаконных ремонтных работ на историко-архитектурном памятнике местного значения, расположенном на проспекте Ататюрка в Гяндже.
Kультурная политика
26 апреля 2023 г. 14:43
В Гяндже попытались незаконно отремонтировать исторический памятник XIX века

Предотвращено проведение незаконных ремонтных работ на историко-архитектурном памятнике местного значения, расположенном на проспекте Ататюрка в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, историческое здание используется в качестве частного жилого дома.

Домовладелец решил провести ремонт без согласования с официальными органами.

Начальник Гянджинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Гасан Мирзоев сообщил западному бюро Report, что управлением были немедленно приняты необходимые меры, и незаконно проведенный ремонт был приостановлен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gəncədə XIX əsirə aid tarixi abidədə qanunsuz təmir işlərinə cəhd edilib

Другие новости из категории

В Москве состоялся вечер Азербайджано-Российской музыки и поэзии 
ФотоВ Москве состоялся вечер Азербайджано-Российской музыки и поэзии 
26 апреля 2023 г. 10:29
В Баку открылась выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова
В Баку открылась выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова
24 апреля 2023 г. 17:33
С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве
С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве
21 апреля 2023 г. 16:43
Эркин Йылмаз: Турция может финансово поддержать азербайджанских режиссеров в съемках фильмов
Эркин Йылмаз: Турция может финансово поддержать азербайджанских режиссеров в съемках фильмов
21 апреля 2023 г. 15:34
Во Франции прошел концерт азербайджанской музыки
ФотоВо Франции прошел концерт азербайджанской музыки
21 апреля 2023 г. 02:26
На сцене Центра Гейдара Алиева представлен спектакль Карабахнаме
ФотоНа сцене Центра Гейдара Алиева представлен спектакль "Карабахнаме"
20 апреля 2023 г. 14:12
Шафига Мамедова: Проведение кинофорума - знаменательное событие
Шафига Мамедова: Проведение кинофорума - знаменательное событие
20 апреля 2023 г. 14:03
Замминистра: Ведется работа по объявлению Гянджи и Баку Всемирными столицами книги ЮНЕСКО
Замминистра: Ведется работа по объявлению Гянджи и Баку Всемирными столицами книги ЮНЕСКО
20 апреля 2023 г. 13:00
В Баку проходит кинофорум Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели
ФотоВ Баку проходит кинофорум "Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели"
20 апреля 2023 г. 12:22
Народный артист предложил создать частные театры
Народный артист предложил создать частные театры
12 апреля 2023 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi