В Гяндже попытались незаконно отремонтировать исторический памятник XIX века

Предотвращено проведение незаконных ремонтных работ на историко-архитектурном памятнике местного значения, расположенном на проспекте Ататюрка в Гяндже.

Предотвращено проведение незаконных ремонтных работ на историко-архитектурном памятнике местного значения, расположенном на проспекте Ататюрка в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, историческое здание используется в качестве частного жилого дома.

Домовладелец решил провести ремонт без согласования с официальными органами.

Начальник Гянджинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Гасан Мирзоев сообщил западному бюро Report, что управлением были немедленно приняты необходимые меры, и незаконно проведенный ремонт был приостановлен.