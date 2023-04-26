В Гяндже попытались незаконно отремонтировать исторический памятник XIX века

Предотвращено проведение незаконных ремонтных работ на историко-архитектурном памятнике местного значения, расположенном на проспекте Ататюрка в Гяндже.
Как сообщает западное бюро Report, историческое здание используется в качестве частного жилого дома.
Домовладелец решил провести ремонт без согласования с официальными органами.
Начальник Гянджинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Гасан Мирзоев сообщил западному бюро Report, что управлением были немедленно приняты необходимые меры, и незаконно проведенный ремонт был приостановлен.