В Губе торжественно отметили татарский национальный праздник Сабантуй

Праздник татар Сабантуй торжественно отметили в Губинском районе.

Праздник татар Сабантуй торжественно отметили в Губинском районе.

Как передает северное бюро Report, мероприятие было организовано Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры Республики Татарстан, Исполнительной властью Губинского района и Русским домом в Баку, Центром азербайджано-татарской молодежи «Яшлек».

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, глава Русского дома в Баку Ирек Зуннуров и руководитель Татарского молодежного центра в Азербайджане Дияз Ахмаджанов рассказали об истории праздника и поздравили своих соотечественников и всех участников.