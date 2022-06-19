О нас

В Губе торжественно отметили татарский национальный праздник Сабантуй

В Губе торжественно отметили татарский национальный праздник Сабантуй Праздник татар Сабантуй торжественно отметили в Губинском районе.
Kультурная политика
19 июня 2022 г. 17:43
В Губе торжественно отметили татарский национальный праздник Сабантуй

Праздник татар Сабантуй торжественно отметили в Губинском районе.

Как передает северное бюро Report, мероприятие было организовано Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры Республики Татарстан, Исполнительной властью Губинского района и Русским домом в Баку, Центром азербайджано-татарской молодежи «Яшлек».

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, глава Русского дома в Баку Ирек Зуннуров и руководитель Татарского молодежного центра в Азербайджане Дияз Ахмаджанов рассказали об истории праздника и поздравили своих соотечественников и всех участников.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоQubada tatarların milli bayramı təntənəli şəkildə qeyd olunub

Другие новости из категории

Евровидение-2023 состоится не в Украине
Евровидение-2023 состоится не в Украине
17 июня 2022 г. 14:48
В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль
ФотоВ Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль
17 июня 2022 г. 12:02
В Париже прошла премьера фильма Дорога, ведущая в Карабах
ФотоВ Париже прошла премьера фильма "Дорога, ведущая в Карабах"
17 июня 2022 г. 04:13
Надгробие Панахали хана Джаваншира отреставрировано
Надгробие Панахали хана Джаваншира отреставрировано
16 июня 2022 г. 17:03
В Баку проведут интеллектуальную игру в поддержку Украины
ФотоВ Баку проведут интеллектуальную игру в поддержку Украины
15 июня 2022 г. 17:03
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки в Женеве
ФотоВице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки в Женеве
15 июня 2022 г. 11:40
В Стамбуле открылась фотовыставка “Шуша - культурная столица тюркского мира
ФотоВ Стамбуле открылась фотовыставка “Шуша - культурная столица тюркского мира"
14 июня 2022 г. 18:44
Тофиг Мирзоев награжден орденом Шохрат
Тофиг Мирзоев награжден орденом "Шохрат"
14 июня 2022 г. 14:30
Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Катаром
ФотоОбсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Катаром
14 июня 2022 г. 12:16
Производство фильма о клубе Карабах планируется завершить до конца года
Производство фильма о клубе "Карабах" планируется завершить до конца года
13 июня 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi