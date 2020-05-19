Наверх

В Грузии восстановлен памятник Нариману Нариманову - ФОТО

В Грузии восстановлен памятник Нариману Нариманову

Полностью восстановлен расположенный в центре Марнеульского района Грузии памятник выдающемуся общественно-политическому деятелю Азербайджана, писателю-публицисту Нариману Нариманову.

Как сообщает грузинское бюро Report, реставрация памятника стала возможна по инициативе главы Исполнительной власти Марнеули Заура Даргаллы.

Сегодня З.Даргаллы посетил памятник.

Было отмечено, что имя Н.Нариманова на постаменте будет написано завтра. 

Напомним, что памятник Н.Нариманову в Марнеули был установлен в 1983 году. С тех пор памятник не реставрировался и находился в аварийном и запущенном состоянии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!