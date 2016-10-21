В Грузии состоится премьера фильма "Али и Нино"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Премьера художественного фильма "Али и Нино" состоится в Тбилиси 23 октября, сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

Режиссером картины является обладатель премии BAFTA Азиф Кападиа. Исполнительным продюсером фильма стала вице-президент Фонда Гейдара Алиева и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, автор сценария — лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон, продюсер — Крис Тикьер.

Сюжетная линия фильма "Али и Нино", съемки которого проводились в 2015 году, построена на истории любви двух молодых людей, исповедующих различные религии, на фоне борьбы азербайджанского народа за независимость и оккупации в начале XX века нашей страны большевиками.

Съемки проводились в различных местах Баку, в том числе в историческом Ичеришехер, Гобустане, Хыналыге, Гяндже и Гядабее. В 104-минутном экранном произведении, где в главных ролях снялись Адам Бакри (Али) и Мария Вальверде (Нино), участвуют также Фахреддин Манафов, Халит Эргенч, Менди Петинкин, Конни Нильсен, Риккардо Самарико, Хумайон Эршарди, Асад Буаб, Нуман Акар и другие известные актеры.

В Баку премьера фильма состоялась 5 октября в Центре Гейдара Алиева.