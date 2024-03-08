В Грузии открылась выставка картин и изделий ручной работы азербайджанских женщин

В выставочном зале Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в столице Грузии Тбилиси открылась выставка под названием "Гармония красок" картин и изделий ручной работы азербайджанских женщин, живущих в этой стране.

В выставочном зале Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в столице Грузии Тбилиси открылась выставка под названием "Гармония красок" картин и изделий ручной работы азербайджанских женщин, живущих в этой стране.

Как сообщает местное бюро Report , на выставке экспонируются более 35 картин с изображением азербайджанских женщин и детей, более 25 изделий ручной работы, отражающих азербайджанскую культуру, музыку, искусство и кухню.

Научный сотрудник музея Лейла Алиева, организовавшая выставку, сообщила, что целью организации подобных мероприятий является продвигать женщин, пропагандирующих древнюю культуру Азербайджана, и помочь им в интеграции в общество.

Сотрудник посольства Азербайджана в Грузии Рамиз Гаджиев рассказал о древней азербайджанской культуре. Он подчеркнул, что организация выставки изделий ручной работы азербайджанских женщин, живущих в Грузии, играет важную роль в пропаганде нашей культуры. По его словам, посольство всегда поддерживало организацию подобных мероприятий и эта политика будет продолжена.