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В Госдуме пройдет фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Госдуме пройдет фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева «В следующем году в стенах государственной думы организована фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Я думаю, что все основы, которые заложил Гейдар Алиевич много лет будут работать на благо наших народов».
Kультурная политика
17 ноября 2022 г. 12:10
В Госдуме пройдет фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В следующем году в Государственной думе будет организована фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев на втором заседании Российско-Азербайджанского Экспертного Совета.

Депутат подчеркнул неотъемлемый вклад лидера Азербайджана Гейдара Алиева в азербайджано-российские отношения.

"Я думаю, что заложенные Гейдар Алиевичем основы отношений между Азербайджаном и Россией много лет будут работать на благо наших народов", - сказал К. Тайсаев.

По словам депутата, две страны объединяет общая культура, традиции, история. "В России помнят и с глубоким уважением относятся к памяти Гейдара Алиева", - заявил Тайсаев.

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Версия на английском языке ФотоRussia's State Duma to host photo exhibition dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Dövlət Dumasında Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan fotosərgi keçiriləcək

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