В Госдуме пройдет фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

«В следующем году в стенах государственной думы организована фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Я думаю, что все основы, которые заложил Гейдар Алиевич много лет будут работать на благо наших народов».

В следующем году в Государственной думе будет организована фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев на втором заседании Российско-Азербайджанского Экспертного Совета.

Депутат подчеркнул неотъемлемый вклад лидера Азербайджана Гейдара Алиева в азербайджано-российские отношения.

"Я думаю, что заложенные Гейдар Алиевичем основы отношений между Азербайджаном и Россией много лет будут работать на благо наших народов", - сказал К. Тайсаев.

По словам депутата, две страны объединяет общая культура, традиции, история. "В России помнят и с глубоким уважением относятся к памяти Гейдара Алиева", - заявил Тайсаев.