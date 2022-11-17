В Госдуме пройдет фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В следующем году в Государственной думе будет организована фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев на втором заседании Российско-Азербайджанского Экспертного Совета.
Депутат подчеркнул неотъемлемый вклад лидера Азербайджана Гейдара Алиева в азербайджано-российские отношения.
"Я думаю, что заложенные Гейдар Алиевичем основы отношений между Азербайджаном и Россией много лет будут работать на благо наших народов", - сказал К. Тайсаев.
По словам депутата, две страны объединяет общая культура, традиции, история. "В России помнят и с глубоким уважением относятся к памяти Гейдара Алиева", - заявил Тайсаев.