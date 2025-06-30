В Голливуде впервые показали полнометражный триллер, снятый азербайджанцем

В Голливуде впервые был представлен полнометражный художественный фильм полностью снятый азербайджанцем.

В Голливуде впервые представили полнометражный художественный фильм, снятый азербайджанцем.

Как передает Report, премьера мистического триллера "Hell Hath No Fury" Рустама Векилова с успехом прошла в Лос-Анджелесе.

Будучи выпускником факультета кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, дебютная работа Векилова является захватывающим сверхъестественным триллером.

Автор сценария — Деннис Дж. Уайлдер.

История фильма глубоко исследует человеческие эмоции, мастерски сочетая элементы психологической драмы и мистического триллера.

Сюжет сосредоточен вокруг Эйдана, скорбящего психиатра, который пытается справиться с утратой новорожденного ребенка и сохранить брак. Однако в его жизни начинают происходить все более тревожные события: один из его пациентов жестоко убит, а в клинике появляется загадочная новая сотрудница. Эйдану предстоит спасти и свою семью, и психиатрическое учреждение, которому грозит закрытие.

Фильм, в целом, создает напряженную атмосферную картину, в которой стираются границы между реальностью и потусторонним. Видение режиссёра превращает сценарий Уайлдера в кинематографическое переживание, полное интриги и эмоциональной глубины.

Особая гордость проекта — саундтрек, написанный азербайджанским композитором Микаилом Векиловым, который исполнила Назиля Алиева, финалистка конкурса "Бакинская осень 2023", став первой азербайджанской певицей, исполнившей саундтрек к голливудскому фильму.