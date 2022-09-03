В Гобустанском заповеднике заработал аудиогид на украинском языке

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

"Это музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов периода каменного века. Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект реализован при непосредственном участии почетного консула Украины в Шемахе Мехрали Гасымова и украинского центра", отметил посол.