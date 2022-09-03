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В Гобустанском заповеднике заработал аудиогид на украинском языке

В Гобустанском заповеднике заработал аудиогид на украинском языке В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".
Kультурная политика
3 сентября 2022 г. 12:15
В Гобустанском заповеднике заработал аудиогид на украинском языке

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

"Это музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов периода каменного века. Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект реализован при непосредственном участии почетного консула Украины в Шемахе Мехрали Гасымова и украинского центра", отметил посол.

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Версия на английском языке ВидеоAnother Ukrainian-language audio guide launched in Gobustan on Zelenska’s initiative
Версия на азербайджанском языке ВидеоZelenskayanın təşəbbüsü ilə “Qobustan”da daha bir ukraynadilli audiobələdçi işə salınıb

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