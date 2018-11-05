В Главное управление культуры города Баку назначен новый начальник

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Главное управление культуры города Баку министерства культуры назначен новый начальник.

Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, на указанную должность назначен Джалил Бахрам оглу Меликов.

Отметим, что Дж.Меликов родился в Баку в 1984 году. В 1990-2000 годах учился в школе №189, в 2004 году окончил Бакинский государственный университет.

С августа 2018 года был назначен помощником министра культуры.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в 2016 году был удостоен медали "Терегги".

Женат, имеет двух детей.

Напомним, что до этого назначения начальником Главного управления культуры города Баку являлся Вугар Зейналов. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, он был назначен главой ИВ Сабаильского района.