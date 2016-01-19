​В Генштабе ООН прошла презентация предстоящего в Баку 7-го Глобального форума

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Генштабе ООН в Нью-Йорке прошло заседание координаторов Альянса цивилизаций ООН на тему "Создание веры: отношения на пути предотвращения насильственного экстремизма".

Как сообщили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма, на заседании присутствовали официальные представители ООН и стран, входящих в Дружественную группу Альянса цивилизаций.

На мероприятии была обсуждена программа предстоящего 25-27 апреля 2016 года в Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, дизайн официальной страницы в интернете и организационные вопросы.

Выступивший на заседании высший представитель Альянса цивилизации ООН Насир Абдулазиз аль-Насер заявил о важности усиления странами-членами ООН шагов на пути пресечения экстремизма и укрепления диалога и мира между представителями различных культур и религий. Он поблагодарил Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку Альянса цивилизаций ООН и выразил уверенность в организации в Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН на самом высоком уровне.

В своем выступлении заведующий отделом международного сотрудничества министерства культуры и туризма Азербайджана, секретарь Оргкомитета 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН Васиф Эйваззаде проинформировал присутствующих об уровне подготовки к форуму и роли Азербайджана в современных межкультурных процессах.

На мероприятии представили видеообращение министра культуры и туризма, председателя Оргкомитета 7-го Глобального форума Абульфаса Гараева и продемонстрировали фильм об Азербайджане.

На заседании было также обсуждено значение объявления по распоряжению президента Ильхама Алиева 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма" и подчеркнуто, что данный шаг еще более увеличивает значимость 7-го Глобального форума.